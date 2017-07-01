خطير وبالفيديو.. عصابة مدججة بالاسلحة البيضاء داخل حافلة للنقل العمومي بسلا ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام المصالح الأمنية، باعتقال مجموعة من الأشخاص بحافلة للنقل العمومي يشتبه في قيامهم بعمل إجرامي مسلح.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام المصالح الأمنية، باعتقال مجموعة من الأشخاص بحافلة للنقل العمومي يشتبه في قيامهم بعمل إجرامي مسلح.

وحسب هذه الصفحة فإن المصالح الأمنية بسلا، تمكنت يومه الأربعاء، وأثناء تفتيش روتيني لحافلات النقل العمومي وبالضبط بالقرب من محطة الرازي من إلقاء القبض على 8 منحرفين بالصدفة مدججين بالأسلحة البيضاء، متلبسين بمحاولة للإعتداء على المستخدمين بالحافلة والركاب، ليتم اقتيادهم لدائرة أمنية للتحقيق معهم.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة سلا، قامت بوضع خطة منذ الأسبوع الماضي، تهدف إلى وضع حد للأنشطة الإجرامية داخل الحافلات العمومية، وذلك من خلال فُرق أمنية خاصة ترافق وتراقب هذه الحافلات، وخاصة تلك المتوجهة من سلا إلى مدينة الرباط.