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بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 17:34 بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
بعد الخطاب الملكي التاريخي: اعتقال رئيس سابق لجماعة وبرلماني سابق بأزيلال..وهذه هي التفاصيل
قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، باعتقال الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب التابعة لدائرة فطواكة بإقليم أزيلال، رفقة مستشار بجماعة دمنات كان يعمل كخليفة له خلال ولايته

"شوف تيفي"

قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، باعتقال الرئيس السابق لجماعة سيدي يعقوب التابعة لدائرة فطواكة بإقليم أزيلال، رفقة مستشار بجماعة دمنات كان يعمل كخليفة له خلال ولايته السابقة، وذلك للاشتباه في علاقتهما بفساد مالي.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها مصادر ملالية فإن التحقيق مع الموقوفين الرئيس ونائبه الذي كان برلمانيا عن منطقة دمنات، جاء عقب توصل المصالح الأمنية بشكاية تقدمت بها المعارضة في المجلس الجماعي خلال الولاية السابقة، اتهمتهما خلالها بأنهما، قاما باختلاس أموال عمومية مهمة.

وأضافت ذات المصادر أن المعنيين بالأمر، تمت إحالتهما إلى سجن عكاشة، حتى يتم عرضهما على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، للنظر في المنسوب لهما.

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