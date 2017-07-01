عاجـــــل: اعتقال مروض ثعابين وهاعلاش ﻿

تدخلت فرقة الأبحاث الأمنية التابعة الدائرة الخامسة، من اجل توقيف بعض ''الحلايقية'' المتورطين في التحرش وابتزاز السياح بساحة جامع الفنا.

شوف تيفي:محمد لحلو

تدخلت فرقة الأبحاث الأمنية التابعة الدائرة الخامسة، من اجل توقيف بعض "الحلايقية" المتورطين في التحرش وابتزاز السياح بساحة جامع الفنا.



هذا، وقاد التدخل الأمني إلى توقيف مروض للثعابين رفقة عنصرين من فرقة كناوة متلبسين بابتزاز سياح من جنسية فرنسية.



وإلى ذلك، تم اقتياد الموقوفين الثلاثة إلى مقر الدائرة الامنية الخامسة من أجل تحرير محضر اعتقالهم قبل إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث معهم ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضهم أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وكانت السلطات المحلية بمراكش في شخص باشا جامع الفنا قد نبه حلايقية الساحة وارباب مطاعم المأكولات إلى عدم التحرش بزوار الساحة مغاربة او أجانب.