فضيحة وبالفيديو..الناس منشورين على الأرض وسط سبيطار في المغرب ﻿

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، تم التقاط تفاصيله من مستشفى عمومي بالمغرب، يظهر تحول قاعة الاستعجالات لمكان ينام فيه العشرات من المواطنين والمرضى.

"شوف تيفي"

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية، يومه الأربعاء، مقطع فيديو، تم التقاط تفاصيله من مستشفى عمومي بالمغرب، يظهر تحول قاعة الاستعجالات لمكان ينام فيه العشرات من المواطنين والمرضى.

وتفاعل النشطاء المغاربة بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن أسفهم الشديد بسبب معاناة المرضى وذويهم داخل المستشفيات العمومية بالمغرب، موضحين بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذه المعاناة، ومحاسبة جميع المتسببين فيها.

ومن جهة أخرى، وجه نشطاء انتقادات لاذعة لوزارة الصحة في شخص وزيرها لحسين الوردي، داعين هذا الأخير بالعمل على إصلاح ما يمكن إصلاحه بالمستشفيات العمومية حتى يحصل المواطن بها على الكرامة والمعاملة الإنسانية.