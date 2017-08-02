بالصورة..بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية: سعد المجرد يكشف عن معطى مثير ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد، على حسابه بالانستغرام صورة جديدة له بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، أشار من خلاله

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد، على حسابه بالانستغرام صورة جديدة له بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي الصورة التي أرفقها بتعليق، أشار من خلاله إلى أنه تعلم مما وقع له في الماضي، وهو ما اعتبره عشاقه معطى جديدا يشير إلى أن المجرد نادم على ما وقع بينه وبين الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي اتهمته بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، وقد تعلم الشيء الكثير من تجربته القاسية داخل سجن فلوري.

وكتب المجرد إلى جانب صورته "سيدي الماضي..شكرا لك على كل الدروس..المستقبل المستقبل..أنا مستعد".

وتفاعل عشاق "المعلم" بكثافة مع المجرد، موضحين أن ما وقع بالماضي على المجرد تجاوزه ونسيانه وخاصة قضيته مع "لورا يريول"، داعين إياه إلى فتح صفحة جديدة والخروج بعمل فني يواصل به تربعه على عرش الأغنية الشبابية بالمغرب والعالم العربي.