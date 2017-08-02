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بعد تواطؤ المسؤولين...تجار أكادير يراسلون ''الفتيت'' للتدخل ضد ''الفراشة''

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 16:53 بعد تواطؤ المسؤولين...تجار أكادير يراسلون الفتيت للتدخل ضد الفراشة | بوليتيك
بعد تواطؤ المسؤولين...تجار أكادير يراسلون ''الفتيت'' للتدخل ضد ''الفراشة''
علمت ''شوف تيفي'' أن تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، وقعوا عريضة لبعثها لوزير الداخلية الفتيت يطالبونه بالتدخل ضد إحتلال الفراشة والبائعين الجائلين لأغلب ممرات السوق التجاري للمدينة.


شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، وقعوا عريضة لبعثها لوزير الداخلية الفتيت يطالبونه بالتدخل ضد إحتلال الفراشة والبائعين الجائلين لأغلب ممرات السوق التجاري للمدينة.

وطالب التجار الموقعون على العريضة، وزير الداخلية التدخل لتحرير ساحات وممرات ومداخل سوق الاحد من الإحتلال الغير قانوني من طرف الفراشة والباعة المتجولين وذلك تحت أنظار المسؤولين على تنظيم وسيرورة أكبر سوق بالجهة والمستوى الوطني.

وحسب العريضة التي وقعها أزيد من 1097 تاجر، فقد جاءت بعد توجيه عدة شكايات للجهات المسؤولة محليا، وبعد تنظيم عدة وقفات إحتجاجية لم تلقى آذانا صاغية بل ووجهت بمنهج اللامبلاة واللامسؤولية والحياد الصامت الذي يعكس مدى تواطؤ هذه الجهات مع إنتشار الظاهرة .حسب نص العريضة

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الفتيت التجار الداخلية الإحتجاج شوف تيفي

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