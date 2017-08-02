بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد ﻿

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، صورة جمعته بابنه سعد المجرد، وهي الصورة التي أرفقها بتدوينة كتب فيها ''الله يرضي عليك و ينور طريقك للخير''.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، صورة جمعته بابنه سعد المجرد، وهي الصورة التي أرفقها بتدوينة كتب فيها "الله يرضي عليك و ينور طريقك للخير".

وكان المجرد قد نشر بدوره يومه الأربعاء، صورة جديدة له على حسابه بالانستغرام، أكد من خلالها تعلمه من الماضي واستعداده من أجل الحصول على مستقبل مزدهر.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد، أعلن سابقا عن نيته في اصدار أغنيته الجديدة في الثامن من شهر غشت الجاري، وهي الأغنية الأولى له بعد حصوله على السراح المؤقت.