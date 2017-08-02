 بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة | صحافة

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 16:45 بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد | ثقافة و فنون
بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد
نشر الفنان المغربي البشير عبدو على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، صورة جمعته بابنه سعد المجرد، وهي الصورة التي أرفقها بتدوينة كتب فيها ''الله يرضي عليك و ينور طريقك للخير''.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي البشير عبدو على حسابه الخاص بالفايسبوك، يومه الأربعاء، صورة جمعته بابنه سعد المجرد، وهي الصورة التي أرفقها بتدوينة كتب فيها "الله يرضي عليك و ينور طريقك للخير".

وكان المجرد قد نشر بدوره يومه الأربعاء، صورة جديدة له على حسابه بالانستغرام، أكد من خلالها تعلمه من الماضي واستعداده من أجل الحصول على مستقبل مزدهر.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد المجرد، أعلن سابقا عن نيته في اصدار أغنيته الجديدة في الثامن من شهر غشت الجاري، وهي الأغنية الأولى له بعد حصوله على السراح المؤقت.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البشير عبدو تدوينة سعد المجرد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

تسريب صورة غير متوقعة لقادر الجابوني قبل الشهرة..شوفو كيفاش كان | ثقافة و فنون

تسريب صورة غير متوقعة لقادر الجابوني قبل الشهرة..شوفو كيفاش كان

بعد إصدار أغنيته الجديدة..مهرجان دولي يصدم حاتم عمور ويلغي حفلته والسبب مثير | ثقافة و فنون

بعد إصدار أغنيته الجديدة..مهرجان دولي يصدم حاتم عمور ويلغي حفلته والسبب مثير

بالفيديو..فنانتان مغربيتان تسخران من الراقصة نور بسبب أغنيتها طاكسي | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنانتان مغربيتان تسخران من الراقصة ''نور'' بسبب أغنيتها ''طاكسي''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.