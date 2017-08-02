 لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة | صحافة

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 16:32 لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018 | سبور
لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018
قرر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني لللاعبين المحليين توجيه الدعوة إلى27 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي سيخوضه الأسود بتونس تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بمنتخب الفراعنة يوم 13 غشت المقبل

شوف تيفي

قرر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني لللاعبين المحليين توجيه الدعوة إلى27 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي سيخوضه الأسود بتونس تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بمنتخب الفراعنة يوم 13 غشت المقبل برسم ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة بكينيا العام المقبل.

وبهذا الشأن، من المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني لللاعبين المحليين إلى تونس يوم السبت المقبل، لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الليبي يوم الإثنين 7 غشت، قبل أن تلتحق بعثة المنتخب إلى مصر يوم 10 غشت 2017.

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لللاعبين المحليين الذين تم توجيه الدعوة إليهم:

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

منتخب الوطني محليين شوف تيفي سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لندن : 15 عداء وعداءة مغربية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى | سبور

لندن : 15 عداء وعداءة مغربية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى

بعدما رفضه روسي أيت العريف يجرب حظه مع هذا النادي | سبور

بعدما رفضه روسي أيت العريف يجرب حظه مع هذا النادي

صدمة للجماهير الرجاوية.. رحيل جماعي من القلعة الخضراء | سبور

صدمة للجماهير الرجاوية.. رحيل جماعي من القلعة الخضراء

جمهور الوداد يحتفل بعيد ميلاد العلالي بمراوغته التاريخية لللاعب البكاري | سبور

جمهور الوداد يحتفل بعيد ميلاد العلالي بمراوغته التاريخية لللاعب البكاري

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو لابنه سعد المجرد

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.