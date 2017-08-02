لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراة مصر برسم إقصائيات الشبان 2018 ﻿

قرر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني لللاعبين المحليين توجيه الدعوة إلى27 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي سيخوضه الأسود بتونس تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بمنتخب الفراعنة يوم 13 غشت المقبل

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قرر جمال سلامي مدرب المنتخب الوطني لللاعبين المحليين توجيه الدعوة إلى27 لاعبا للمشاركة في التجمع الإعدادي الذي سيخوضه الأسود بتونس تحسبا للمباراة التي ستجمعهم بمنتخب الفراعنة يوم 13 غشت المقبل برسم ذهاب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم المقامة بكينيا العام المقبل.

وبهذا الشأن، من المقرر أن يتوجه المنتخب الوطني لللاعبين المحليين إلى تونس يوم السبت المقبل، لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الليبي يوم الإثنين 7 غشت، قبل أن تلتحق بعثة المنتخب إلى مصر يوم 10 غشت 2017.

وفيما يلي لائحة المنتخب الوطني لللاعبين المحليين الذين تم توجيه الدعوة إليهم: