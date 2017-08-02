 مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة | صحافة

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني | بووز

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 16:31 مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع
مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهر خلالها شرطي وهو يجلس بسد قضائي منشغلا بتصفح هاتفه النقال.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهر خلالها شرطي وهو يجلس بسد قضائي منشغلا بتصفح هاتفه النقال.

وحسب ناشري هذه الصورة فقد تم التقاطها بسد قضائي بمدينة صفرو، حيث تباينت الآراء بين النشطاء بخصوصها بين منتقد لقيام الشرطي بتصفح هاتفه وهو بسد قضائي، وبين مدافع عنه موضحا بأن تصفحه للهاتف لا يعني عدم قيامه بعمله.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن الشرطي قد يكون في فترة راحة خلال التقاط الصورة له، مشيدين بالوقت نفسه بالعمل الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة بالسدود القضائية بمختلف المدن المغربية، بالرغم من تهاون البعض منهم في القيام بعملهم بأكمل وجه.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شرطي سد قضائي الهاتف الهاتف النقال الشرطي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان | مجتمع

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان

بوجه مكشوف شرطي من مخيمات تيندوف يفضح قيادة البوليساريو‎ | مجتمع

بوجه مكشوف شرطي من مخيمات تيندوف يفضح قيادة البوليساريو‎

مؤلم وبالصور.. حضيو راسكم: مضاد حيوي يتسبب في تحويل حياة طفلة إلى جحيم بالبيضاء | مجتمع

مؤلم وبالصور.. حضيو راسكم: مضاد حيوي يتسبب في تحويل حياة طفلة إلى جحيم بالبيضاء

عاجل وبالصورة.. بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يحل بالرباط ويقسم بهذا القسم | مجتمع

عاجل وبالصورة.. بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يحل بالرباط ويقسم بهذا القسم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو | مجتمع
منذ 16 دقيقة

مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب | ثقافة و فنون

بالصـــور: فنانة مغربية حْيدات الحجاب

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو غطاسة مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر بالقرب من مسجد الحسن الثاني | بووز

بالفيديو : بعدما دازت 5 أيام باش غرق ..فيديو ''غطاسة'' مدينة الدار البيضاء جبدو شاب في مشهد مؤثر

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة | صحافة

إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.