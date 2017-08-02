مثير وبالصورة..هذا ما قام به شرطي بسد قضائي في صفرو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهر خلالها شرطي وهو يجلس بسد قضائي منشغلا بتصفح هاتفه النقال.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهر خلالها شرطي وهو يجلس بسد قضائي منشغلا بتصفح هاتفه النقال.

وحسب ناشري هذه الصورة فقد تم التقاطها بسد قضائي بمدينة صفرو، حيث تباينت الآراء بين النشطاء بخصوصها بين منتقد لقيام الشرطي بتصفح هاتفه وهو بسد قضائي، وبين مدافع عنه موضحا بأن تصفحه للهاتف لا يعني عدم قيامه بعمله.

ومن جهة أخرى، أشار نشطاء إلى أن الشرطي قد يكون في فترة راحة خلال التقاط الصورة له، مشيدين بالوقت نفسه بالعمل الكبير الذي يقوم به رجال الشرطة بالسدود القضائية بمختلف المدن المغربية، بالرغم من تهاون البعض منهم في القيام بعملهم بأكمل وجه.