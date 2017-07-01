إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم المحطة الأكثر استماعا لهذه السنة ﻿

حصلت إذاعة محمد السادس على الرتبة الأولى ضمن قائمة الإذاعات الأكثر استماعا في المغرب، حيث وصلت نسبة الاستماع إليها لأكثر من 5 ملايين مستمع، حسب ما أكده تقرير مؤسسة ماروك متري، المكلفة بقياس نسب

شوف تيفي:

حصلت إذاعة محمد السادس على الرتبة الأولى ضمن قائمة الإذاعات الأكثر استماعا في المغرب، حيث وصلت نسبة الاستماع إليها لأكثر من 5 ملايين مستمع، حسب ما أكده تقرير مؤسسة ماروك متري، المكلفة بقياس نسب المشاهدة والاستماع في المغرب.

ويعود هذا الإقبال الكبير للمستمعين المغاربة على الإذاعة القرآنية لتنوع برامجها، واضطلاعها المستمر بشكل متميز بدور الخدمة عمومية.

فيما احتلت الإذاعة الوطنية، التي تعد أول خدمة إذاعية بالمغرب منذ أكثر من 80 سنة الرتبة الثانية من حيث الاستماع بين مكونات باقة إذاعات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.



أما بلغة الأرقام فقد كشف تقرير ماروك متري على أن حصص استماع إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في رسم الفصل الثاني من هذه السنة ، فاقت 15 في المائة، متبوعة بإذاعة " ام اف ام" بنسبة 14.10 في المائة، أما الرتبة الثالثة فكانت لإذاعة "ميدي 1 " بنسبة 11.58 في المائة، فيما عادت الرتبة الرابعة من نصيب الإذاعة الوطنية بنسبة 8.80 في المائة.

يذكر أن مجموعة من الإذاعات شهدت تقدما في نسب متابعتها، مثل إذاعة "ميد راديو " التي احتلت الرتبة الخامسة بنسبة 7.91 في المائة، متبوعة بإذاعات "راديو دوزيم " وشذى " اف ام " و "هيت راديو" و "أصوات" ثم " راديو مارس "، على التوالي.