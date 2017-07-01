إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل'' ﻿

ينعقد المجلس الحكومي يوم غد الخميس إجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني، لدراسة أربع مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل



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ينعقد المجلس الحكومي يوم غد الخميس إجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني، لدراسة أربع مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون، فيما الثاني يخص تحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالعمال والعاملات.



وسيفتتح المجلس أشغاله بتتبع عرض لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ''بسيمة الحقاوي'' حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2، كما يواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، حيث بخص مشروع المرسم الأول بتغيير المرسوم السابق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.



أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صيغة جديدة، أما المرسوم الثالث فيتعلق بتحديد نموذج عقد العمل المختص بالعاملة أو العامل المنزلي، فيما المرسوم الرابع فيهدف إلى تحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة بين 16 و18 سنة.





