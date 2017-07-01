 إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني | بووز

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا | حوادث و حقوق

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان | مجتمع

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان

بعد الخطاب الملكي السامي او لي كان واضح -باقين ناس كيعانيو- من الإدارة العمومية اتقو لله في وطنكم | بووز

بعد الخطاب الملكي السامي او لي كان واضح -باقين ناس كيعانيو- من الإدارة العمومية اتقو لله في وطنكم

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 15:20 إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك
إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''
ينعقد المجلس الحكومي يوم غد الخميس إجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني، لدراسة أربع مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل


بوليتيك
شوف تيفي

ينعقد المجلس الحكومي يوم غد الخميس إجتماعا برئاسة سعد الدين العثماني، لدراسة أربع مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون، فيما الثاني يخص تحديد نموذج عقد الشغل الخاص بالعمال والعاملات.

وسيفتتح المجلس أشغاله بتتبع عرض لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ''بسيمة الحقاوي'' حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2، كما يواصل المجلس أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، حيث بخص مشروع المرسم الأول بتغيير المرسوم السابق بالإذن بقبض أداء عن الخدمات المتعلقة بتأطير الحجاج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أما فيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في صيغة جديدة، أما المرسوم الثالث فيتعلق بتحديد نموذج عقد العمل المختص بالعاملة أو العامل المنزلي، فيما المرسوم الرابع فيهدف إلى تحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة بين 16 و18 سنة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العاملات الحكومة المنزل البيوت شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا

حراك- الريف يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب | بوليتيك

''حراك- الريف'' يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب

يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة | بوليتيك

يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.