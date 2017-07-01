طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة ﻿

وضع المتتبع للشأن الإقتصادي ''إدريس الفينة'' رسالة طعن بمكتب رئيس الحكومة سعد العثماني، ضد قرار وزير المالية والإقتصاد محمد بوسعيد تعيين أحد من أقاربه في منصب مدير مديرية الدراسات والتوقعات



بوليتيك

شوف تيفي





وضع المتتبع للشأن الإقتصادي ''إدريس الفينة'' رسالة طعن بمكتب رئيس الحكومة سعد العثماني، ضد قرار وزير المالية والإقتصاد محمد بوسعيد تعيين أحد من أقاربه في منصب مدير مديرية الدراسات والتوقعات المالية.



وصرح الفينة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أنه بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وبصفته كمتتبع للشأن العام والإقتصادي خصوصا، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة يطعن من خلالها في قرار تعيين وزير المالية محمد بوسعيد لأحد الأشخاص الذي يعتقد بأنه من أقربائه في منصب مدير مديرية الدراسات والتوقعات المالية خارقا بذلك الأمانة التي وضعت فيه ومستغلا نفوده كوزير للمرفق العام.



ووفق ''الفينة''، فقد طالب من رئيس الحكومة بفتح تحقيق في كل التعيينات الأخيرة التي قام بها نفس الوزير لا فتحاص مدى احترامها الصارم لمسطرة الترشح التي نص عليها الدستور والتي تدعوا لعدم التمييز بين المتبارين والتعامل على أساس معايير الكفاءة فقط.



وفي ذات السياق، كشف ''الفينة'' في رسالته التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، أن الوزير محمد بوسعيد إستغل نفوذه كوزير لتعيين أحد أقربائه في منصب سامي للمسؤولية طلقا للمجال الجديد الذي فتحه دستور 2011.



ودعا الفينة في رسالته إلى رئيس الحكومة لفتح تحقيق في كل التعيينات الأخيرة التي قام بها نفس الوزير لإفتحاص مدى الإحترام الصارم لمسطرة الترشح أمام المتبارين على قدم المساوات على أساس معايير الكفاءة.