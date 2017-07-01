جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات، تشير إلى أن ضابطين مغربيين متخصصين في الملاحة التجارية، تعرضا للاختطاف على يد عصابة قراصنة نيجيرية، هاجمت السفينة التي كانا على متنها أول أمس الاثنين بالمياه الاقليمية

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات، تشير إلى أن ضابطين مغربيين متخصصين في الملاحة التجارية، تعرضا للاختطاف على يد عصابة قراصنة نيجيرية، هاجمت السفينة التي كانا على متنها أول أمس الاثنين بالمياه الاقليمية النيجيرية.

وحسب المعلومات المتوفرة بخصوص عملية الاختطاف والتي لم تتطرق لها الصحافة النيجيرية فإن الأمر يتعلق بضابط مهندس وضابط برتبة قبطان خريجي المعهد العالي للدراسات البحرية ، يبلغان من العمر أكثر من خمسين سنة، يعملان بسفينة تابعة لشركة كونغولية، تحمل اسم "أويا واحد"، قبل أن يتم اختطافهما من طرف القراصنة.

وأكدت هذه المعلومات أن المغربيين، تم اختطافهما رفقة طاقم السفينة المكون من جنسيات مختلفة، تحت التهديد بالسلاح ، حيث تم نقلهم جميعا عبر زورقين إلى وجهة غير معلومة، بينما تم ترك شخص واحد على السفينة التي تعمل في مجال نقل المعدات النفطية، مشيرة إلى أن ضباط الملاحة المغاربة، سارعوا إلى مطالبة وزارة الخارجية بالتدخل لدى سلطات دولتي نيجيريا والكونغو لإنقاذ المغربيين اللذين ما يزال مصيرهما إلى حدود الساعة مجهولا.





