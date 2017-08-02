بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان ﻿

قام شاب ينحدر من مدينة فاس، أخيرا، بنشر قصته المؤلمة والمحزنة والتي تدمي القلوب وتهز النفوس والتي كشف من خلالها عن معاناته مع مرض السرطان، وذلك عبر إنشائه لصفحة فايسبوكية، أطلق عليها ''اسماعيل

''شوف تيفي''

قام شاب ينحدر من مدينة فاس، أخيرا، بنشر قصته المؤلمة والمحزنة والتي تدمي القلوب وتهز النفوس والتي كشف من خلالها عن معاناته مع مرض السرطان، وذلك عبر إنشائه لصفحة فايسبوكية، أطلق عليها ''اسماعيل سلطان حميش''.

وأوضح الشاب عن تفاصيل مؤلمة بخصوص مرضه، مؤكدا بأنه يبلغ من العمر 18 سنة، وقد أصيب بهذا المرض الخبيث وهو في عمر 16 سنة، حينما كان يعيش رفقة والديه بمدينة السعيدية والتي درس بها السلك الثانوي، قبل أن يقرر الاستقرار بمدينة فاس إلى جانب أسرته الكبيرة، إلا أنه وبعد فترة، تدهورت حالته الصحية وشعر بآلام حادة على مستوى الرأس، مشيرا إلى أن الطبييب الأول منحه بعض المسكنات بعد أن كشف له بأن الأمر مجرد ''شقيقة''، إلا أن حالته ساءت أكثر بعد أسابيع، ليقوم بتحاليل دقيقة بمختبر طبي.

وأضاف ''اسماعيل'' بأنه حصل على نتائج التحاليل، وبسبب غياب الطبيب حتى يعرف نتائجها، اضطر إلى وضعها بـ''كروب فايسبوكي'' خاص بالأطباء والممرضين، والذين أكدوا له بأنه مصاب بالسرطان، مشيرا إلى ان علمه بالخبر شكل صدمة له، ليدخل في حالة هستيرية، ليسارع إلى إبلاغ والده بالصاعقة التي علمت بها والدته التي كادت تجن بسبب وقع الخبر عليها.

وتابع الشاب قصته المؤلمة بالإشارة إلى أن عمته التي يقطن عندها بمدينة فاس أصيبت بدورها بالصدمة ولم تصدق أن ابن أخيها مصاب بالسرطان، لينتقل بعد ذلك إلى الطبيب والذي أكد له بأن السرطان المصاب به نادر جدا ويصاب به فقط الأشخاص القاطنون بالقرب من ''البحر''، وستكون بداية العلاج بالكيماوي والذي يحتاج صبرا كبيرا، موضحا أن رحلة العلاج انطلقت بمركز الانكولوجيا، والذي حصل فيه على معالجة جدية من الطاقم الطبي المشرف على حالته الصحية.

وأكد ''إسماعيل'' أن معاناته مع المرض، زادت بسبب معاناة والدته، ما جعله يطالبها بالعودة إلى السعيدية حتى لا تتدهور حالتها النفسية أكثر، موضحا بأن بداية رحلته مع الكيماوية/ كانت بسقوط ''شعر'' رأسه، بالإضافة إلى تساقط جلده بسبب حصص الاشعة اليومية، والتي تعرف خلالها على بعض المرضى، وهو ما جعله يقرر الانفتاح على الفايسبوك لربط صداقات أخرى، وهو ما مكنه من التعرف على فنانين مشهورين، وأصدقاؤه كانوا بالنسبة له السند في مقاومة مرض السرطان الذي يتمنى الشفاء منه.