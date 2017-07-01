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وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 14:50 وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك
وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا
كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والهجرة، عبد الكريم بن عتيق،عن تأسيس لجنة للمتابعة بهدف دراسة ووضع حد لمعاناة المغاربة، عبر إيجاد حلول آنية وجديدة لإنقاذهم في ظل


بوليتيك
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كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والهجرة، عبد الكريم بن عتيق،عن تأسيس لجنة للمتابعة بهدف دراسة ووضع حد لمعاناة المغاربة، عبر إيجاد حلول آنية وجديدة لإنقاذهم في ظل الأوضاع الغير مستقرة التي تعيشها الجماهيرية منذ إسقاط نظام "معمر القذافي".

وطالب أحد البرلمانيين من الوزير عبد الكريم بن عتيق، بإيجاد حل آني للمغاربة العالقين بليبيا والذين إستعطفوا الملك محمد السادس، لإنقاذهم ومساعدتهم للعودة إلى وطنهم في القريب العاجل.

وفي رد على تساؤل البرلماني، أكد بن عتيق، أنه تم إنشاء لجنة للمتابعة ستعلن قريبا عن حلول واقعية وعملية لحل مشكل المغاربة العالقين بليبيا.


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