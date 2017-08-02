حصري وبالصورة..هذا هو الشرطي الذي فارق الحياة بالمضيق ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة، تعود للشرطي ''شهيد الواجب'' كما تم وصفه والذي فارق الحياة أمس الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير بشعة بالمضيق، ويتعلق الأمر بـ ''عبد الفتاح..ي''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة، تعود للشرطي "شهيد الواجب" كما تم وصفه والذي فارق الحياة أمس الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير بشعة بالمضيق، ويتعلق الأمر بـ "عبد الفتاح..ي".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت عن وفاة شرطي يعمل ضمن المجموعات المتنقلة للأمن بسبب مضاعفات الكسور التي تعرض لها في الرأس نتيجة حادثة سير مميتة وقعت على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان والمضيق، زوال أول أمس الاثنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذه الحادثة تسبب فيها سائق سيارة خاصة لم يحترم المكان المخصص لعبور الراجلين، عندما صدم بسيارته الشرطي الفقيد وزميله الذي أصيب بكسور متعددة في الكتف، وذلك مباشرة بعد انتهائهما من ممارسة مهامهما الرسمية في إطار عمل نظامي، مرتدين بدلتهما الوظيفية.



وبعد أن أكدت بأن البحث القضائي في هذه الحادثة يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عبرت المديرية العامة للأمن الوطني في المقابل عن تعازي المدير العام للأمن الوطني في وفاة الشرطي الفقيد، شهيد الواجب، معربا عن صادق مواساته لأفراد عائلته ولأقاربه وكافة أسرة الأمن الوطني في هذا المصاب الجلل، الذي لاراد لقضاء الله فيه، مع متمنياته الخالصة لزميله المصاب بالشفاء العاجل.

كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها عبأت جميع مصالحها الاجتماعية والطبية وولاية أمن تطوان لتقديم الدعم اللازم لعائلة الشرطي الفقيد ولزميله المصاب.