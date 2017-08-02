 حصري وبالصورة..هذا هو الشرطي الذي فارق الحياة بالمضيق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني | بووز

شاهد ....شرطي تونسي شجاع ينقد فتاة حاولت الانتحار من فوق احد المباني

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا | حوادث و حقوق

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان | مجتمع

بالصورة.. قصة واقعية تدمي القلوب وتهز النفوس: شاب مغربي يكشف عن تفاصيل جد مؤلمة حول مرضه بالسرطان

بعد الخطاب الملكي السامي او لي كان واضح -باقين ناس كيعانيو- من الإدارة العمومية اتقو لله في وطنكم | بووز

بعد الخطاب الملكي السامي او لي كان واضح -باقين ناس كيعانيو- من الإدارة العمومية اتقو لله في وطنكم

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا | بوليتيك

وأخيرا..بن عتيق يؤسس لجنة خاصة لوقف معاناة المغاربة العالقين بليبيا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

حصري وبالصورة..هذا هو الشرطي الذي فارق الحياة بالمضيق

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 14:41 حصري وبالصورة..هذا هو الشرطي الذي فارق الحياة بالمضيق | حوادث و حقوق
حصري وبالصورة..هذا هو الشرطي الذي فارق الحياة بالمضيق
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة، تعود للشرطي ''شهيد الواجب'' كما تم وصفه والذي فارق الحياة أمس الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير بشعة بالمضيق، ويتعلق الأمر بـ ''عبد الفتاح..ي''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصورة، تعود للشرطي "شهيد الواجب" كما تم وصفه والذي فارق الحياة أمس الاثنين، عقب تعرضه لحادثة سير بشعة بالمضيق، ويتعلق الأمر بـ "عبد الفتاح..ي".

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت عن وفاة شرطي يعمل ضمن المجموعات المتنقلة للأمن بسبب مضاعفات الكسور التي تعرض لها في الرأس نتيجة حادثة سير مميتة وقعت على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين تطوان والمضيق، زوال أول أمس الاثنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذه الحادثة تسبب فيها سائق سيارة خاصة لم يحترم المكان المخصص لعبور الراجلين، عندما صدم بسيارته الشرطي الفقيد وزميله الذي أصيب بكسور متعددة في الكتف، وذلك مباشرة بعد انتهائهما من ممارسة مهامهما الرسمية في إطار عمل نظامي، مرتدين بدلتهما الوظيفية.


وبعد أن أكدت بأن البحث القضائي في هذه الحادثة يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عبرت المديرية العامة للأمن الوطني في المقابل عن تعازي المدير العام للأمن الوطني في وفاة الشرطي الفقيد، شهيد الواجب، معربا عن صادق مواساته لأفراد عائلته ولأقاربه وكافة أسرة الأمن الوطني في هذا المصاب الجلل، الذي لاراد لقضاء الله فيه، مع متمنياته الخالصة لزميله المصاب بالشفاء العاجل.

كما أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها عبأت جميع مصالحها الاجتماعية والطبية وولاية أمن تطوان لتقديم الدعم اللازم لعائلة الشرطي الفقيد ولزميله المصاب.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني الكتف الشرطي الراجلين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا | حوادث و حقوق

عاجـــــل:شوفو أشنو خرج من شاطئ عين الذئاب فكازا

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط المسجد..وها كيفاش حصلاتو الأم ديالها وصوراتو | حوادث و حقوق

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط المسجد..وها كيفاش حصلاتو الأم ديالها وصوراتو

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

ممثل مغربي طالع ليه الدم..المنتجين و المخرجين خاصهم يغيرو الاستراتجية ديالهم فاختيار الممثلين

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع | بووز
منذ 2 دقائق

بالفيديو..كارثة في حد السوالم مع اقتراب عيد الأضحى..موت الاغنام بسبب نفايات المصانع

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل لعمال المنازل | بوليتيك

إجتماع حكومي لرفع قيمة الرسوم على الخدمات المقدمة للحجاج وتحديد نموذج عقد العمل ''لعمال المنازل''

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد لقريبه بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة | بوليتيك

طعن ضد تعيين محمد بوسعيد ''لقريبه'' بوزارة المالية على مكتب رئيس الحكومة

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

جد خطير.. قراصنة ختاطفو ضابطين مغربيين من على سفينة بالمياه الإقليمية النيجيرية..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.