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بعد إصدار أغنيته الجديدة..مهرجان دولي يصدم حاتم عمور ويلغي حفلته والسبب مثير

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 14:03 بعد إصدار أغنيته الجديدة..مهرجان دولي يصدم حاتم عمور ويلغي حفلته والسبب مثير | ثقافة و فنون
بعد إصدار أغنيته الجديدة..مهرجان دولي يصدم حاتم عمور ويلغي حفلته والسبب مثير
أعلنت ادارة مهرجان قفصة الدولي بتونس، عن إلغاء الحفل الخاص بالفنان المغربي حاتم عمور المقرر يومه الأربعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''الجمهورية'' التونسي تحت عنوان ''مهرجان قفصة يتخلى عن حاتم عمور

"شوف تيفي"


أعلنت ادارة مهرجان قفصة الدولي بتونس، عن إلغاء الحفل الخاص بالفنان المغربي حاتم عمور المقرر يومه الأربعاء، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الجمهورية" التونسي تحت عنوان "مهرجان قفصة يتخلى عن حاتم عمور وأحمد شيبة".


وأوضح الموقع التونسي بأن إدارة المهرجان، أعلنت كذلك عن إلغاء حفل الفنان المصري احمد شيبة المقرر ليوم 4 غشت الجاري، مشيرا إلى أن إلغاء حفل الفنان المغربي حاتم عمور، يعود لعدم نجاح حفلاته في عديد المهرجانات الأخرى بتونس على غرار قابس وصفاقس، وأما بالنسبة للنجم المصري احمد شيبة فان ادارة المهرجان قررت إلغاء حفله لعدم التزام هذا الاخير ببنود العقد.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي حاتم عمور، أصدر أمس الثلاثاء فيديو كليب أغنيته الجديدة "ياما".

 

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