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''حراك- الريف'' يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 13:52 حراك- الريف يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب | بوليتيك
''حراك- الريف'' يؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب
طالب اقتصاديون وإعلاميون مغاربة في تصريحاتهم لوكالة الأناضول، بضرورة إيجاد حلول سريعة لحراك الريف لتفادي الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد.

وكالات



طالب اقتصاديون وإعلاميون مغاربة في تصريحاتهم لوكالة الأناضول، بضرورة إيجاد حلول سريعة لحراك الريف لتفادي الانعكاسات السلبية على اقتصاد البلاد.

وقال الاقتصاديون، في أحاديث مع ''الأناضول''، إن بقاء الاحتجاجات سيؤثر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو في المغرب، خصوصا أن الاستقرار والأمن من بين أهم أسباب جلب الاستثمارات، فضلا عن احتمال تأثر السياحة التي تعد مصدراً هاماً للعملة الصعبة الأجنبية.

ونما اقتصاد المغرب 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بشكل كبير بزيادة الناتج الزراعي 17.4 بالمائة، بفضل هطول أمطار غزيرة بعد موجة جفاف حاد العام الماضي، وفق المندوبية السامية للتخطيط.


ووفق قصاصة للوكالة، طالب عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المسؤولين بضرورة الاهتمام بإقليم الحسيمة لتجنب تداعيات اقتصادية على المنطقة والبلاد برمتها، موضحا
بإنه من الضروري الاهتمام ببعض مناطق البلاد المهمشة وتنميتها، وعدم التركيز على العاصمة الرباط والدار البيضاء فضلا عن إطلاق مشاريع جديدة والاهتمام بالجانب الاقتصادي، وعدم الاقتصار على الجانب الإداري.

من جهته، أبرز محمد نظيف، المحلل الاقتصادي بضرورة محاربة الفساد في منطقة الحسيمة، خصوصا أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على مستوى المشاريع المبرمجة، فضلا عن تحقيق مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية، منها إنشاء جامعة، وتوفير فرص عمل.

ودعا نظيف، في حديثه مع ''الأناضول''، المسؤولين المغاربة إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات من أجل تفادي أي انعكاسات سلبية على السياحة أو جلب الاستثمارات، أو عودة المهاجرين المغاربة بالخارج على اعتبار أن هذا الإقليم يضم شريحة كبير منهم.

وقال إن الاستقرار والأمن، أحد المؤشرات المهمة للحفاظ على جلب الاستثمارات الخارجية، موضحاً إن النجاح في انهاء الأزمة سيساهم في رسم صورة ايجابية عن البلاد، وبالتالي جلب استثمارات أكثر.





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