فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط المسجد..وها كيفاش حصلاتو الأم ديالها وصوراتو ﻿

اهتزت الجارة الجزائر على وقع فضيحة أخلاقية وقعت بإحدى البلديات الجنوبية لولاية باتنة، بطلها إمام مؤذن تحول إلى ذئب بشري، اتخذ من ابنة أخيه البريئة البالغة من العمر 12 عاما وسيلة لإشباع نزواته

"شوف تيفي"

اهتزت الجارة الجزائر على وقع فضيحة أخلاقية وقعت بإحدى البلديات الجنوبية لولاية باتنة، بطلها إمام مؤذن تحول إلى ذئب بشري، اتخذ من ابنة أخيه البريئة البالغة من العمر 12 عاما وسيلة لإشباع نزواته الحيوانية، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية.

وحسب موقع "النهار" الجزائري، ليومه الأربعاء، فإن الفاعل الذي تم توقيفه وهو مؤذن وإمام بمسجد، أودع الحبس المؤقت بعدما وجهت له جناية تتعلق بالفعل المخل على قاصر من محارمه، وكذا انتهاك حرمة بيت الله.

وأوضح الموقع ذاته أن الجاني كان يستغل تواجد ابنة أخيه بالمسجد من أجل حفظ القرآن، واستغل بيت الله لممارسة الفعل المخل بالحياء على الطفلة بكل وحشية ومن دون أي شفقة، غير أن والدة الطفلة الضحية وبعد أيام لاحظت نفسية ابنتها المضطربة لتحاول معرفة ما يحدث غير أن هذه الأخيرة بقيت مصرّة على الصمت، قبل أن يتأزم الوضع وتضطر الأم إلى مراقبة الطفلة واتباع خطواتها إلى حين ضبطها في وضعية مخلة بالحياء برفقة عمها داخل مقصورة المسجد في غياب المصلين، وهو المنظر الذي أذهل الأم.

وأكد ذات الموقع أن الأم المصدومة، سارعت إلى إبلاغ أقربائها الذين نزل عليهم الخبر كالصاعقة، وأدخل الجميع في حالة هستيرية ليقوم الأهل باستدراجه مرة أخرى وضبطه متلبسا بممارسة المحظور مع الفتاة قبل تسجيل مقطع "فيديو" مفصل كدليل قاطع، قام على إثره الأهل بتقديم شكوى لدى المصالح الأمنية قبل توقيف الجاني الذي اعترف بكل ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه مارس الحرام على ابنة أخيه في العديد من المرات داخل المسجد وبالمنزل العائلي وفي أماكن أخرى، وهو ما أذهل القضاة والمحامين نظرا لخطورة وقائعها، لاسيما بعد عرض الضحية على الطبيب الشرعي، الذي أثبت أمر الاعتداء الجنسي بكل أنواعه.





