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بالصور.. مغربية تترشح للمنافسة على لقب ملكة جمال إيطاليا

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 12:49 بالصور.. مغربية تترشح للمنافسة على لقب ملكة جمال إيطاليا | منوعات
بالصور.. مغربية تترشح للمنافسة على لقب ملكة جمال إيطاليا
تمكنت المغربية سارة النهيلي من الفوز بلقب ملكة جمال مقاطعة “تافيرنولا بيرغاماسكا” بجهة لومبارديا بإيطاليا، وهو ما أهلها لتكون ضمن المرشحات المتنافسات على تاج ملكة جمال إيطاليا في شهر شتنبر

"شوف تيفي"

تمكنت المغربية سارة النهيلي من الفوز بلقب ملكة جمال مقاطعة “تافيرنولا بيرغاماسكا” بجهة لومبارديا بإيطاليا، وهو ما أهلها لتكون ضمن المرشحات المتنافسات على تاج ملكة جمال إيطاليا في شهر شتنبر المقبل.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية، خلال الأسبوع الجاري، فإن المغربية البالغة من العمر 23 سنة، تتميز بقامة ممشوقة ومتناسقة، نظرا لممارستها لرياضة الكرة الطائرة، حيث يبلغ طولها 1.72 مترا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن المغربية، تقيم بمدينة “كاريزينو” الإيطالية، وتعمل كسكرتيرة بأحد الفنادق، بالإضافة إلى عملها كعارضة أزياء في مجموعة من العروض.

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المغرب شوف تيفي سارة النهيلي ملكة جمال الكرة الطائرة إيطاليا

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