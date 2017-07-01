يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة ﻿

كشف عضو بأحد الفرق داخل مجلس النواب، أن البرلمانيين الذين حضروا لجلسة يوم أمس المخصصة لمسائلة الوزراء لم تتعدى 200 نائب برلماني رغم أن أعضاء المجلس يبلغ 395.

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كشف عضو بأحد الفرق داخل مجلس النواب، أن البرلمانيين الذين حضروا لجلسة يوم أمس المخصصة لمسائلة الوزراء لم تتعدى 200 نائب برلماني رغم أن أعضاء المجلس يبلغ 395.

وأضاف ذات العضو أن الجلسة العمومية ليوم أمس الثلاثاء المخصصة لمسائلة الحكومة، تأتي بعد الخطاب التاريخي للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش والذي إنتقد بشدة المشهد الحزبي بالمغرب، حيث كان على البرلمانيين التفاعل الإيجابي مع الخطاب عبر الإلتزام بالحضور والتفاعل مع أجوبة الوزراء ومسؤولي القطاعات الحكومية.



وقال ذات العضو، أن عددا كبيرا من البرلمانيين لايستغرق أزيد من عشر دقائق داخل الجلسة، حيث يسجل فقط حضوره ويسلم على رئيس فريقه البرلماني ويغادر مقر المؤسسة أو يعتكف في إحدى المقاهي المجاورة لمقر البرلمان.



وأوضح ذات المصدر، أن نفس الملاحظة تنطبق كذلك على أعضاء مجلس المستشارين، حيث يشهد هو الآخر عزوف المستشارين عن الحضور لأسباب لايعلمها سوى رؤساء ومكتب المجلس من دون أي ردة فعل، والدليل على ذلك حجم المستشارين الحاضرين للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وفي ذات السياق، فقد سبق لمكتب مجلس النواب، أن أشار إلى عزمه نشر لائحة البرلمانيين المتغيبين، وذكرهم بالإسم والصفة لكن القرار مازال عصيا عن التطبيق، خاصة وأن جميع البرلمانيين بستفيدون من التفرغ من وظائفهم منذ اليوم الأول لإعلان إنتخابهم كبرلمانيين.





