 يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أنس ابن الجيران ينقذ حياة الشابة وداد ويمنعها في اللحظات الأخيرة من الانتحار - الشجعان حكاية بطل | بووز

أنس ابن الجيران ينقذ حياة الشابة وداد ويمنعها في اللحظات الأخيرة من الانتحار - الشجعان حكاية بطل

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط المسجد..وها كيفاش حصلاتو الأم ديالها وصوراتو | حوادث و حقوق

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله

بالفيديو.. 2 شفارة شداتهم كاميرا بمدينة طنجة وها شنو تيديرو‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. 2 شفارة شداتهم كاميرا بمدينة طنجة وها شنو تيديرو‎

بالصور.. مغربية تترشح للمنافسة على لقب ملكة جمال إيطاليا | منوعات

بالصور.. مغربية تترشح للمنافسة على لقب ملكة جمال إيطاليا

يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة | بوليتيك

يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة

حركة التوحيد والإصلاح تدعم خلافة العثماني لبن كيران على رأس البيجيدي | بوليتيك

حركة التوحيد والإصلاح تدعم خلافة ''العثماني'' لبن كيران على رأس ''البيجيدي''

خطير وبالصور..عصابة تتزعمها فتاة ترعب ساكنة كلميم..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..عصابة تتزعمها فتاة ترعب ساكنة كلميم..وها شنو وقع

بالفيديو..فنانتان مغربيتان تسخران من الراقصة نور بسبب أغنيتها طاكسي | ثقافة و فنون

بالفيديو..فنانتان مغربيتان تسخران من الراقصة ''نور'' بسبب أغنيتها ''طاكسي''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 12:47 يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة | بوليتيك
يومين بعد الخطاب الملكي..نصف البرلمانيين يغيبون عن جلسة مسائلة ومراقبة الحكومة
كشف عضو بأحد الفرق داخل مجلس النواب، أن البرلمانيين الذين حضروا لجلسة يوم أمس المخصصة لمسائلة الوزراء لم تتعدى 200 نائب برلماني رغم أن أعضاء المجلس يبلغ 395.

بوليتيك
شوف تيفي


كشف عضو بأحد الفرق داخل مجلس النواب، أن البرلمانيين الذين حضروا لجلسة يوم أمس المخصصة لمسائلة الوزراء لم تتعدى 200 نائب برلماني رغم أن أعضاء المجلس يبلغ 395.

وأضاف ذات العضو أن الجلسة العمومية ليوم أمس الثلاثاء المخصصة لمسائلة الحكومة، تأتي بعد الخطاب التاريخي للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش والذي إنتقد بشدة المشهد الحزبي بالمغرب، حيث كان على البرلمانيين التفاعل الإيجابي مع الخطاب عبر الإلتزام بالحضور والتفاعل مع أجوبة الوزراء ومسؤولي القطاعات الحكومية.

وقال ذات العضو، أن عددا كبيرا من البرلمانيين لايستغرق أزيد من عشر دقائق داخل الجلسة، حيث يسجل فقط حضوره ويسلم على رئيس فريقه البرلماني ويغادر مقر المؤسسة أو يعتكف في إحدى المقاهي المجاورة لمقر البرلمان.

وأوضح ذات المصدر، أن نفس الملاحظة تنطبق كذلك على أعضاء مجلس المستشارين، حيث يشهد هو الآخر عزوف المستشارين عن الحضور لأسباب لايعلمها سوى رؤساء ومكتب المجلس من دون أي ردة فعل، والدليل على ذلك حجم المستشارين الحاضرين للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.


وفي ذات السياق، فقد سبق لمكتب مجلس النواب، أن أشار إلى عزمه نشر لائحة البرلمانيين المتغيبين، وذكرهم بالإسم والصفة لكن القرار مازال عصيا عن التطبيق، خاصة وأن جميع البرلمانيين بستفيدون من التفرغ من وظائفهم منذ اليوم الأول لإعلان إنتخابهم كبرلمانيين.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البرلمان الحكومة الجلسة المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حركة التوحيد والإصلاح تدعم خلافة العثماني لبن كيران على رأس البيجيدي | بوليتيك

حركة التوحيد والإصلاح تدعم خلافة ''العثماني'' لبن كيران على رأس ''البيجيدي''

عبد الفتاح السيسي يعين مساعدا له سفيرا جديدا بالمغرب | بوليتيك

عبد الفتاح السيسي يعين مساعدا له سفيرا جديدا بالمغرب

مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ | بوليتيك

مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..وقفة تضامنية مع معتقل حراك الريف الذي دخل في إضراب عن الطعام بعكاشة ربيع الأبلق أمام مستشفى مولاي يوسف

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو يامّا على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ ! | قنوات أخرى

حاتم عمور يجاور مليون مشاهدة في أول يوم عرض لفيديو ''يامّا'' على اليوتوب وجمهوره يتفاعل ايجابيا مع الكليپ !

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية | قنوات أخرى

عائشة تاشنويت - واش كتفهم العربية

خطير ..لحظة توقيف شفار بغا يهرب من البوليس تلاح من الطابق الثاني فكازا | بــووز

خطير ..لحظة توقيف شفار بغا يهرب من البوليس تلاح من الطابق الثاني فكازا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أنس ابن الجيران ينقذ حياة الشابة وداد ويمنعها في اللحظات الأخيرة من الانتحار - الشجعان حكاية بطل | بووز
منذ 2 دقائق

أنس ابن الجيران ينقذ حياة الشابة وداد ويمنعها في اللحظات الأخيرة من الانتحار - الشجعان حكاية بطل

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط المسجد..وها كيفاش حصلاتو الأم ديالها وصوراتو | حوادث و حقوق

فضيحة أخلاقية تهز دولة إسلامية قريبة جدا من المغرب: إمام يغتصب ابنة أخيه خلال تحفيظها للقرآن وسط

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..عسكري حصل مراتو كتخونو مع محامي بفاس..وهكذا كانت ردة فعله

بالفيديو.. 2 شفارة شداتهم كاميرا بمدينة طنجة وها شنو تيديرو‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو.. 2 شفارة شداتهم كاميرا بمدينة طنجة وها شنو تيديرو‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.