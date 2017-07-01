حركة التوحيد والإصلاح تدعم خلافة ''العثماني'' لبن كيران على رأس ''البيجيدي'' ﻿

كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي حركة التوحيد والإصلاح سيدعمون بشكل كامل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، في المؤتمر المقبل لحزب ''المصباح'' لإختيار خليفة لعبد الإله بن كيران.

شوف تيفي



كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي حركة التوحيد والإصلاح سيدعمون بشكل كامل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي، في المؤتمر المقبل لحزب ''المصباح'' لإختيار خليفة لعبد الإله بن كيران.



وأوضح ذات المصدر، أن العلاقات التي تربط بين مسؤولي الحركة وسعد الدين العثماني، أقوى وأثمن من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، حيث يرى القيمون على الجناح الدعوي للحزب أن العثماني رجل المرحلة الحالية فيما مرحلة بن كيران قد إنتهت منذ إعفائه من طرف الملك بعد الفشل في تشكيل الحكومة.



ووفق ذات المصدر، فمسؤولين بالحركة تتلمذوا على يد سعد الدين العثماني، بل منهم من إستفاذ من المسار العلمي والسياسي للعثماني لبناء مسارهم التعليمي والأكاديمي والوظيفي، بل منهم اليوم من خصص مؤلفات تحلل مواقف وخطابات العثماني، سيتم نشرها على نطاق واسع مع قرب المؤتمر المقبل.





