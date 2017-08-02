خطير وبالصور..عصابة تتزعمها فتاة ترعب ساكنة كلميم..وها شنو وقع ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة كلميم، خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية من بين عناصرها فتاة، قامت بعمليات تخريبية وأدخلت الهلع والرعب الشديد في قلوب الساكنة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، بمدينة كلميم، خلال الأسبوع الجاري، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية من بين عناصرها فتاة، قامت بعمليات تخريبية وأدخلت الهلع والرعب الشديد في قلوب الساكنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن العصابة، قامت بعمليات تخريبية، تتمثل في تخريب سيارات إشارات مرور وإحراق حاويات أزبال، بالإضافة إلى قيام أفرادها باعتراض سبيل المارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة التي كانت من بين الموقوفين قاصر، وقد كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع أحد أفرادها، موضحا بأن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة، فيما تم الاحتفاظ بالفتاة بالجناح الخاص بالأحداث.



