بالفيديو..فنانتان مغربيتان تسخران من الراقصة ''نور'' بسبب أغنيتها ''طاكسي'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وطريف، ظهرت خلاله فدوى طالب وبديعة الصنهاجي، وهما تسخران من الراقصة نور ومن أغنيتها الجديدة ''طاكسي''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير وطريف، ظهرت خلاله فدوى طالب وبديعة الصنهاجي، وهما تسخران من الراقصة نور ومن أغنيتها الجديدة ''طاكسي''.

وتفاعل المغاربة بكثافة مع هذا الفيديو الساخر، موضحين أن الطريقة التي سخرت بها طالب والصنهاجي من فيديو كليب أغنية ''نور''، كانت رائعة جدا ومثيرة، موضحين أن ''نور'' من المحتمل أن تشعر بالغضب بسبب مضمون الفيديو.

ومن جهة أخرى، استغل آخرون الفرصة للتأكيد على رفضهم الشديد دخول'' نور'' مجال الغناء واصفين أغنيتها بـ ''الشوهة''.



