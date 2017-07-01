حضيو راسكم: مشعوذ عندو 70 سنة نصب على مواطنين في 60 مليون سنتيم بواسطة الرقية الشرعية بالناظور ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي برأس الماء، التابعة لسرية زايو، ضواحي الناظور،أخيرا، من توقيف شخص يبلغ حوالي 70 عاما، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال من خلال استعمال السحر والشعوذة.



"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الدرك الملكي برأس الماء، التابعة لسرية زايو، ضواحي الناظور،أخيرا، من توقيف شخص يبلغ حوالي 70 عاما، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال من خلال استعمال السحر والشعوذة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جاء توقيف المعني بالأمر، بناء على شكاية تقدم بها احد الأشخاص لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور.



وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه، كان يستغل سذاجة المواطنين الراغبين في التداوي بالرقية الشرعية للإيقاع بهم رفقة أحد الفقهاء بالمنطقة، من أجل سلبهم مبالغ مالية مهمة بلغت لدى أحد الضحايا 60 مليون سنتيم.



وأكد ذات المصدر أن عناصر الدرك الملكي، احتفظت بالمعني بالأمر، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل تقديمه إلى العدالة من اجل المنسوب إليه .





