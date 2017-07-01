من جديد.. وفاة طفل بمسبح فندق مصنف بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات تقريبا، قد لقي حذفه غرقا بمسبح أحد الفنادق المصنفة المتواجدة بكورنيش أكادير عشية يوم أمس الثلاثاء.

شوف تيفي:



علمت "شوف تيفي" أن طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات تقريبا، قد لقي حذفه غرقا بمسبح أحد الفنادق المصنفة المتواجدة بكورنيش أكادير عشية يوم أمس الثلاثاء.



وأضافت ذات المصادر، أن المعطيات الأولية حول مأساة الطفل الذي تنحدر عائلته من مدينة اليوسفية، تشير لغياب معلم السباحة المكلف بحراسة المسبح، حيث أنه في غفلة من العائلة التي فضلت مدينة أكادير، لقضاء عطلتها الصيفية في إطار إتفاقية تجمع بين الفندق المعني وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الفوسفاط.





ووفق ذات المصدر، فقد تم نقل جثمان الطفل لمستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، فيما تم فتح تحقيق قضائي لمعرفة اسباب الغرق، حيث تأتي المأساة الجديدة تزامنا مع فصل الصيف الذي شهد السنة الماضية، غرق طفلتين بأحد الفنادق المصنفة والمتواجد بشارع 20 غشت.





