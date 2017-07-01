عبد الفتاح السيسي يعين مساعدا له سفيرا جديدا بالمغرب ﻿

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء بالقاهرة، أشرف إبراهيم، سفيرا جديدا بالمغرب، في إطار حركة واسعة للتعيينات الدبلوماسية في عدد من الدول.

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عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء بالقاهرة، أشرف إبراهيم، سفيرا جديدا بالمغرب، في إطار حركة واسعة للتعيينات الدبلوماسية في عدد من الدول.



ووفق مواقع إعلامية مصرية، فالسفير الجديد المعين بالمغرب، شغل لمدة طويلة كمستشار ومساعد لوزير الخارجية في الحكومة المصرية لسنوات طويلة، كما عمل "أشرف إبراهيم" ممثلا شخصيا للرئيس السيسي في لجنة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء المهروفة "بالنيباد".



ويأتي تعيين مصر لسفير جديد بالمغرب، تزامنا وحركة واسعة للتعيينات شملت عدة دول مثل الكويت وروسيا، ومندوب مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.





