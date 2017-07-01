بالفيديو.. محامي رضا الطالياني: الفنان كان في حالة سكر ولم يكن بحوزته كوكايين+تفاصيل جد مثيرة تظهر لأول مرة والقضية صعيبة بزاف ﻿

كشف محاميان تونسي وجزائري لإذاعة ''مزازيك'' التونسية، أن موكلهما الفنان الجزائري رضا الطالياني، كان فاقادا للوعي وفي حالة سكر خلال اعتقاله، نافيا حيازته للكوكايين، موضحا بأن هناك تحاليل أجريت

"شوف تيفي"

كشف محاميان تونسي وجزائري لإذاعة "مزازيك" التونسية، أن موكلهما الفنان الجزائري رضا الطالياني، كان فاقادا للوعي وفي حالة سكر خلال اعتقاله، نافيا حيازته للكوكايين، موضحا بأن هناك تحاليل أجريت للفنان للتأكد من وجود كوكايين بدمه.

وأوضح المحاميان أن الطالياني في حالة نفسية جيدة بالرغم من وجوده بالمحجز، مشيرا إلى أن الفنان الجزائري أخبره بأنه لا يتذكر ما وقع ليلة اعتقاله.

وأشار أحد المحاميين أن رضا الطلياني من المحتمل أن يكو ن قد دخل في مناوشات ومشادة كلامية مع رجال الشرطة ما تسبب في اعتقاله، مشيرا إلى أن المحضر يشير إلى أن الطلياني كان بحوزته الكوكايين وخلال اعتقاله قام بالتخلص منه.

وأكد محامي الطلياني أن هذا الأخير، أكد له بأنه غير مدمن على المخدرات وقد كان آخر مخدر تناوله هو مخدر الحشيش بالمغرب قبل ثلاثة سنوات.