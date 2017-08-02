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عاجل وبالصورة.. بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يحل بالرباط ويقسم بهذا القسم

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 09:30 عاجل وبالصورة.. بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يحل بالرباط ويقسم بهذا القسم | مجتمع
عاجل وبالصورة.. بعد إيقافه عن العمل: الشرطي الشهير هشام ملولي يحل بالرباط ويقسم بهذا القسم
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي قبل قليل من يومه الأربعاء، صورة له بالعاصمة الرباط، أرفقها بتدوينة عبارة عن قسم أكد من خلاله استعداده لخدمة الوطن وتنفيذ أوامر الملك محمد السادس.
"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي قبل قليل من يومه الأربعاء، صورة له بالعاصمة الرباط، أرفقها بتدوينة عبارة عن قسم أكد من خلاله استعداده لخدمة الوطن وتنفيذ أوامر الملك محمد السادس.
 
وكتب ملولي في تدوينته "صباح الخير الرباط ... صباح الخير المغاربة..أقسم بالله أن أخلص لله و لملكي و أن أتفانى في خدمة وطني و دفع كل خطر يهدده و أن أنفذ أوامر قائدي الأعلى صاحب الجلالة".

وتفاعل النشطاء مع تدوينة وصورة ملولي، موضحين أن تواجده بالرباط قد تكون له علاقة بقرار توقيفه عن العمل، مؤكدين في الوقت ذاته بأن هناك احتمالا إلى أن يكون ملولي قد حل بمقر المديرية العامة للأمن الوطني من أجل الوقوف أمام اللجنة التأديبية للنظر في مخالفته للتعليمات والتي كانت سببا في إيقافه عن العمل لمدة شهرين.

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