مثير وبالصورة..متحول جنسي ينجب طفله الأول ويثير ضجة بالعالم ﻿

أنجب متحول جنسيا طفله الأول في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، ما اثار ضجة كبيرة بوسائل الإعلام العالمية التي نشرت الخبر وأرفقته بصور بعد أن نشرت قبل اسابيع خبر

''شوف تيفي''

أنجب متحول جنسيا طفله الأول في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، ما اثار ضجة كبيرة بوسائل الإعلام العالمية التي نشرت الخبر وأرفقته بصور بعد أن نشرت قبل اسابيع خبر حمله.

وحسب وكالة ''سبوتنيك'' الروسية فقد ولد الأب تريستان ريس ''أنثى''، لكنه بدأ في تناول الهرمونات منذ نحو عقد، لكنه توقف عندما أصبح حاملا، والآن أنجب طفلا، وفي الحمل السابق تعرض ريس للإجهاض، واعتقد حينها أنه فقد القدرة على الإنجاب نهائيا.

وأوضحت الوكالة أن ليو، أصبح الطفل البيولوجي الأول لريس وزوجه بيف تشابلو، اللذين لديهم بالفعل طفلان بالتبني، وقال ريس لـ''فوكس نيوز'' إن هذا الأمر فريد من نوعه، فمن غير المعتاد أن يكون لدى رجلين طفل بيولوجي.