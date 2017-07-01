مثير ومشا فيها.. توقيف مشعوذ سبعيني وها أشنوا دار ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي برأس الماء، التابعة لسرية زايو ضواحي الناظور، من توقيف شخص يبلغ حوالي 70 عاما، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال من خلال استعمال السحر والشعوذة، حيث جاء توقيف

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تمكنت عناصر الدرك الملكي برأس الماء، التابعة لسرية زايو ضواحي الناظور، من توقيف شخص يبلغ حوالي 70 عاما، للاشتباه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال من خلال استعمال السحر والشعوذة، حيث جاء توقيف المعني بالأمر، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

وذكرت مصادر مطلعة، أن المشتبه فيه، كان يستغل سذاجة المواطنين الراغبين في التداوي بالرقية الشرعية للإيقاع بهم رفقة أحد الفقهاء بالمنطقة، من أجل سلبهم مبالغ مالية مهمة بلغت لدى أحد الضحايا 60 مليون سنتيم.

واحتفظت عناصر الدرك الملكي بالمعني بالأمر، رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، قبل تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.



