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هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 01:32 هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق
هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، أمس الاثنين، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 30 سنة ، يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتحديدا مخدر الإكستازي

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، أمس الاثنين، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 30 سنة ، يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتحديدا مخدر الإكستازي .

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن توقيف المشتبه فيه جاء في إطار البحث الذي تباشره الشرطة القضائية بالناظور بعد حجز 61 ألف و 875 قرصا من مخدر الإكستازي بميناء بني انصار ، كانت مخبأة في حقائب غير مصحوبة على متن حافلة للنقل الدولي قادمة من بروكسيل في اتجاه مدينة الناظور .

وأوضح المصدر ذاته أن البحث المنجز في هذه النازلة شمل أربعة أشخاص آخرين ، وهم على التوالي سائقا الحافلة، ومستخدمان يعملان في شحن الحقائب غير المصحوبة، والذين سيتم تقديمهم في حالة سراح بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي.

أما المشتبه فيه الرئيسي، يضيف البلاغ، فقد تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لضبط باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه العملية.

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