مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تحجز أوراقا مالية مزيفة ﻿

حجزت مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، صباح اليوم الثلاثاء، 102 ورقة مالية من فئة 500 أورو، من بينها 99 ورقة مالية ثبت أنها مزيفة وتحمل نفس الرقم التسلسلي.

''شوف تيفي''+''و م ع''

حجزت مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، صباح اليوم الثلاثاء، 102 ورقة مالية من فئة 500 أورو، من بينها 99 ورقة مالية ثبت أنها مزيفة وتحمل نفس الرقم التسلسلي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم حجز هذه المبالغ المالية المزيفة أثناء عملية المراقبة بجهاز السكانير لحقيبة سفر مملوكة لطالب يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك خلال رحلة جوية داخلية تربط بين مراكش ومدينة فاس.

وأضاف أنه تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



