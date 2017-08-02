مثير وبالصورة .. بعيدا عن هوس السلطة هولاند يثير الجدل بصورة من قلب ''السوبر ماركت'' ﻿

بعد مغادرته لكرسي رئاسة فرنسا، عاد فرانسوا هولاند يتسوق كأيها الناس بلا خدم ولا حرس ولا حشم، ويمارس حياته الطبيعية في أرقى الدول الديمقراطية.

شوف تيفي

بعد مغادرته لكرسي رئاسة فرنسا، عاد فرانسوا هولاند يتسوق كأيها الناس بلا خدم ولا حرس ولا حشم، ويمارس حياته الطبيعية في أرقى الدول الديمقراطية.

وتفاعل فايسبوكيون مع صورة هولاند وهو يحمل بعض المقتنيات التي اشتراها من أحد المراكز التجارية الخاصة بفرنسا، حيث التقطته عدسات ''الباباراتزي'' متوجها نحو سيارته.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة أنها تعكس الديمقراطية التي تعيشها البلاد، حيث أن كبار المسؤولين الفرنسيين على سبيل المثال يمارسون حياتهم عادية جدا بعد نهاية سنوات الخدمة، في حين أن بعض المسؤولين المغاربة يعيشون جنون العظمة، ويتم الإبقاء على كل امتيازاتهم السابقة من حرس وسيارة مع سائق وكل الخدم.