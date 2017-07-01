 مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق

هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤلم..فرد من القوات المساعدة فارق الحياة بطريقة بشعة داخل سيارة بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..فرد من القوات المساعدة فارق الحياة بطريقة بشعة داخل سيارة بكلميم

فضيحة بكروب ديال الواتساب بالمغرب: كروب كينشر فيديوهات مغربيات عريانات..والنشطاء يطالبون الأمن بالتدخل | مجتمع

فضيحة بكروب ديال الواتساب بالمغرب: كروب كينشر فيديوهات مغربيات عريانات..والنشطاء يطالبون الأمن

مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تحجز أوراقا مالية مزيفة | حوادث و حقوق

مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تحجز أوراقا مالية مزيفة

مؤلم بالصورة..العثور على رضيع وسط حاوية للأزبال بخريبكة | حوادث و حقوق

مؤلم بالصورة..العثور على رضيع وسط حاوية للأزبال بخريبكة

بالفيديو.. الموت بعينيه شوفو الدراري الصغار طالعين من البحر وكيخاطرو بحياتهم‎ | مجتمع

بالفيديو.. الموت بعينيه شوفو الدراري الصغار طالعين من البحر وكيخاطرو بحياتهم‎

بالصورة.. دلفين يخرج من شاطئ تارغة بتطوان وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

بالصورة.. دلفين يخرج من شاطئ تارغة بتطوان وها شنو وقع ليه

مثير وبالصورة .. بعيدا عن هوس السلطة هولاند يثير الجدل بصورة من قلب السوبر ماركت | دولي

مثير وبالصورة .. بعيدا عن هوس السلطة هولاند يثير الجدل بصورة من قلب ''السوبر ماركت''

مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ | بوليتيك

مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 00:40 مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ | بوليتيك
مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ
بدأت وزارة الداخلية في التحقيق من تقارير تتهم أعوان السلطة باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي.

شوف تيفي

بدأت وزارة الداخلية في التحقيق من تقارير تتهم أعوان السلطة باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي.

وكشفت يومية ''الصباح'' الصادرة يوم غد الأربعاء، أن غضبة المشاريع الملكية لم تستثن رجال وأعوان السلطة، حيث سجل التقرير المذكور أن هؤلاء يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذي يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، حسب ذات المصدر، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أعوان السلطة تقرير غضبة ملكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم | بوليتيك

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم

بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية | بوليتيك

بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية

العثماني من البرلمان :عندي علاقة خاصة مع مغاربة العالم والتواصل واجب على الجميع | بوليتيك

العثماني من البرلمان :عندي علاقة خاصة مع مغاربة العالم والتواصل واجب على الجميع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: المغاربة فخورون بمضامين الخطاب الملكي ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الملك في تنفيد مضامينه‎‎ | خبر اليوم
منذ 55 دقيقة

خبر اليوم: المغاربة فخورون بمضامين الخطاب الملكي ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الملك في تنفيد مضامينه‎‎

شوف الصحافة: غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ‎‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ‎‎

حصاد اليوم: إطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش بوجدة‎‎ | حصاد اليوم

حصاد اليوم: إطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش بوجدة‎‎

أسرار مثيرة على لسان أقدم مروض أفاعي..الرجل لي مات فمارتيل عضاتو اللفعة من وجهو و المخ خرج ليه من فمو وحنا عايشين فالخطر | بــووز

أسرار مثيرة على لسان أقدم مروض أفاعي..الرجل لي مات فمارتيل عضاتو اللفعة من وجهو و المخ خرج ليه من فمو وحنا عايشين فالخطر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بالناظور | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

هذا هو مصير شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة دولية تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية

مؤلم..فرد من القوات المساعدة فارق الحياة بطريقة بشعة داخل سيارة بكلميم | حوادث و حقوق

مؤلم..فرد من القوات المساعدة فارق الحياة بطريقة بشعة داخل سيارة بكلميم

فضيحة بكروب ديال الواتساب بالمغرب: كروب كينشر فيديوهات مغربيات عريانات..والنشطاء يطالبون الأمن بالتدخل | مجتمع

فضيحة بكروب ديال الواتساب بالمغرب: كروب كينشر فيديوهات مغربيات عريانات..والنشطاء يطالبون الأمن

مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تحجز أوراقا مالية مزيفة | حوادث و حقوق

مصالح الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تحجز أوراقا مالية مزيفة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.