مثير..غضبة ملكية على المقدمين والشيوخ ﻿

بدأت وزارة الداخلية في التحقيق من تقارير تتهم أعوان السلطة باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي.

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بدأت وزارة الداخلية في التحقيق من تقارير تتهم أعوان السلطة باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي.

وكشفت يومية ''الصباح'' الصادرة يوم غد الأربعاء، أن غضبة المشاريع الملكية لم تستثن رجال وأعوان السلطة، حيث سجل التقرير المذكور أن هؤلاء يخرقون القانون رقم 112.12، الذي يعطي للتعاونيات حق التدبير الحر في ممارسة عملها من خلال فرض وصاية قاتلة عليها، والسطو عليها من قبل أعوان السلطة الإدارية الذي يتحكمون في تأسيسها وممارسة مهامها، حسب ذات المصدر، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام سوء التدبير والتسيير والفساد المالي ضدا على أحكام الدستور.