 ها منين كتجي الأمراض.. فيديو خطير لمجزرة بركان في وضعية جد كارثية.. شوفو أشنو كتاكلو ﻿
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ها منين كتجي الأمراض.. فيديو خطير لمجزرة بركان في وضعية جد كارثية.. شوفو أشنو كتاكلو

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 00:24 ها منين كتجي الأمراض.. فيديو خطير لمجزرة بركان في وضعية جد كارثية.. شوفو أشنو كتاكلو | مجتمع
ها منين كتجي الأمراض.. فيديو خطير لمجزرة بركان في وضعية جد كارثية.. شوفو أشنو كتاكلو
أصبحت المجزرة البلدية بمدينة بركان المتواجدة بالسوق الأسبوعي الجديد طريق مذاغ في حالة مأساوية، تنذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي توجد عليها، والتي باتت تفتقر إلى أبسط شروط

شوف تيفي

أصبحت المجزرة البلدية بمدينة بركان المتواجدة بالسوق الأسبوعي الجديد طريق مذاغ في حالة مأساوية، تنذر بكارثة إنسانية وبيئية، نتيجة الوضعية المزرية التي توجد عليها، والتي باتت تفتقر إلى أبسط شروط السلامة و النظافة، لا على مستوى البنيات التحتية أو على مستوى الظروف التي تتم فيها عملية الذبح و السلخ و نقل اللحوم.

وكشف مصدر مطلع أن السوق الأسبوعي صرفت من أجله أموال طائلة ليتحول لمجزرة بطريقة غريبة، تعيش على فضيحة بيئية كارثية بامتياز، كما يظهر من خلال الفيديو، والذي كشف عن الحالة المأساوية التي يتم فيها ذبح الماشية، استعداد لتسويقها للمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن الجهات المعنية تتحمل كامل مسؤوليتها تجاه الواقع المزري للمجزرة البلدية، التي تفتقر إلى أبسط الضروريات، حيث بات الوضع يفرض تحرك الجهات المسؤولة أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للنزيف الذي يهدد أرواح وسلامة المواطنين.

وأكد نفس المصدر أنه ضروري على الجهة المختصة أن تتأكد من صلاحية اللحوم التي يتم ذبحها بعين المكان وتوزيعها على أوسع نطاق، لبيعها واستهلاكها، الشيء الذي يؤكد غياب شروط السلامة و النظافة، وضعف التجهيزات المتواجدة بالمجزرة، ونقص واضح في نظافة المجزرة زيادة على انقطاع الماء الصالح للشرب يزيد الوضع سوء .

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مجزرة بيئة بركان مسؤولية

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