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خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 00:19 خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد | مجتمع
خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد
كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن قارات العالم، ستشهد يوم الاثنين 7 غشت خسوف شبه ظل للقمر ،هو الثاني خلال هذا العام، ويستمر 5 ساعات و1 دقيقة، موضحة بأنه خسوف شبه ظل يحدث عندما يعبر القمر

''شوف تيفي ''

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر أن قارات العالم، ستشهد يوم الاثنين 7 غشت خسوف شبه ظل للقمر ،هو الثاني خلال هذا العام، ويستمر 5 ساعات و1 دقيقة، موضحة بأنه خسوف شبه ظل يحدث عندما يعبر القمر المنطقة الخارجية من ظل الأرض التي تسمى «شبه الظل» ويمكن ملاحظة حدوث خفوت ظاهري لبريق سطح القمر عند توقيت الذروة العظمى “منتصف الخسوف” ولكن القمر لن يختفي لأن أشعة الشمس مستمرة في السقوط على سطحه لذلك سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل في كافة مراحل هذا الخسوف من البداية وحتى النهاية.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه، يومه الثلاثاء، فالخسوف يأتي بسبب دخول أكثر من (98 في المئة) من قرص القمر داخل منطقة شبه ظل مخروط الأرض من جهة، ويبعد القمر عن منطقة مخروط ظل الأرض وهي المنطقة الداكنة جدا لظل الأرض بمسافة تقترب من (40.18 كيلومتراً فقط) في وقت الذروة لمرحلة خسوف القمر الكاذب ما ستؤثر على لونه بشكل تدريجي وتجعله اقل إضاءة عن بقية قرص القمر.

وأضافت الجمعية أن ظاهرة الخسوف تبدأ وتنتهي في لحظة عالمية واحدة، عكس ظاهرة الكسوف التي يختلف توقيت حدوثها حسب الموقع الجغرافي للمد،, فتبدأ ظاهرة الخسوف في كافة مناطق المغرب في نفس التوقيت،بدخول القمر إلى الجزء الجنوبي لشبه ظل الأرض عند الساعة 16:50 بتوقيت المملكة ويصل ذروته العظمى في تمام 19:20 بتوقيت المملكة وفي ذلك الوقت من الممكن ملاحظة خفوت في إضاءة القمر بالنسبة للراصد المتمرس شديد الملاحظة وخاصة في الطرف العلوي للقمر ولكن ربما أغلب الناس لن تلاحظ شيئًا حيث سيبدو القمر كالمعتاد بالنسبة إليهم، وخلال خسوف شبة الظل يصل قمر ذو القعدة 1438 هـ مرحلة البدر المكتمل الساعة 18:12 بالتوقيت العالمي, وبذلك يكون قطع نصف مدارة حول الأرض، وبعد ذلك يبدأ القمر في الانسحاب من منطقة شبه ظل الأرض إلى أن ينتهي الخسوف عند الساعة 21:50 بتوقيت المملكة.

ويُرى الخسوف الجزئي، حسب الجمعية يوم الاثنين من جميع الدول التي يكون فيها ليلاً خلال فترة الخسوف، وذلك يشمل المملكة المغربية ودول الخليج، وجميع دول قارة آسيا، والأجزاء الشرقية من أوروبا وإفريقيا، ولعل أبرز ما يُميز هذا الحدث الفلكي هو إمكانية رؤيته دون الحاجة لأي معدّات فلكية مثل التلسكوب أو المنظار،حيثُ يظهر الخسوف واضحاً في السماء بالعين المُجردة،كما لا يُسبب النظر إلى الخسوف أي مشاكل للبصر،وذلك على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج إلى نظارات خاصة لحماية العين من التلف.

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المغرب شوف تيفي الخسوف الفلك القمر

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