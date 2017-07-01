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هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

بتاريــخ : 2 غشت 2017 / 00:05 هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك
هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة
علمت''شوف تيفي'' أن وزير الثقافة و الاتصال،أعطى موافقته على إعداد صيغة قانونية تهدف إلى تمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب ، والذي

شوف تيفي:

علمت''شوف تيفي'' أن وزير الثقافة و الاتصال،أعطى موافقته على إعداد صيغة قانونية تهدف إلى تمديد آجال الملاءمة مع مقتضيات القسم الأول من القانون الجديد رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في المغرب ، والذي دخل حيز التنفيذ منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 غشت 2016، وهي الآجال التي ستنتهي في 15 غشت الجاري .

و وفق ما ينص عليه الفصل 125 من نفس القانون، تمثل هذه المبادرة إشارة إيجابية، من شأنها السماح لمهنييي الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بالقيام بإجراءات الملاءمة في شروط مناسبة، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.

و قال ذات المصدر،إنه من المنتظر أن تتشكل لجنة حكومية لهذه الغاية.

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