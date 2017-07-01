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مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع ''حمارة'' وها أشنو دار

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 23:53 مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع حمارة وها أشنو دار | حوادث و حقوق
مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع ''حمارة'' وها أشنو دار
أوقفت السلطات الأمريكية مواطنا أميركيا متهما بإقامة علاقة جنسية مع أتان ''أنثى الحمار''، حيث أبعدتها السلطات عنه، بعد اتهامه بالقساوة تجاه الحيوانات.

شوف تيفي

أوقفت السلطات الأمريكية مواطنا أميركيا متهما بإقامة علاقة جنسية مع أتان ''أنثى الحمار''، حيث أبعدتها السلطات عنه، بعد اتهامه بالقساوة تجاه الحيوانات.

وحسب مصادر صحيفة في فلوريدا كشفت عنها مساء أمس الإثنين، فقد طالب المتهم كارلوس روميرو باسترجاع ''حمارته'' البالغة من العمر 21 شهرا، حيث تم الشك في إقامة علاقة جنسية له معها.

وحسب المصادر ذاتها فإن روميرو دفع 500 دولار مقابل استرجاع ''حمارته''، إلا أن السلطات مازالت تحتجزها، رغم صدور براءته من التهم الموجهة ضده، وحددت كفالته بـ20 ألف دولار، حيث من المنتظر أن يتم تبني هذه الأتان من طرف الدولة.

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أمريكا متهم علاقةجنسية سلطات

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