 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم ﻿
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وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 23:50 وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم | بوليتيك
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم
لم يستطع وزير العدل والحريات محمد أوجار كتمان إبتسامته، بعد جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم بالبرلمان على أسئلة الفرق البرلمانية وتعقيباتها حول الوضعية المادية

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لم يستطع وزير العدل والحريات محمد أوجار كتمان إبتسامته، بعد جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم بالبرلمان على أسئلة الفرق البرلمانية وتعقيباتها حول الوضعية المادية والإجتماعية لمؤطرات محو الأمية بالمساجد.

وقال أحمد التوفيق خلال رده على سؤال حول وضعية مؤطرات محو الامية بالمساجد، '' بأن المؤطرات يتلقين تعويضات حسب الظهير الشريف المحدث لبرنامج محو الأمية'' وأنه خارج النصوص القانونية التي تضبط وضعية المؤطرات ''فأنا لاأستطيع أن أتكلم''.

وأوضح الوزير خلال رده على تعقيبات البرلمانيين بالجلسة العمومية، أنه تم عزل 16 إماما وخطيبا بسبب قرارات معللة طبقا للنصوص الإدارية المتعارف عليها، وأن الوزارة تشتغل على تحسين أوضاع الأئمة والخطباء المادية.


 

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