خطير وصادم.. تريسيان يقتل جاره بـ''طورنوفيس'' وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

لم يجد كهربائي بدا من فض نزاع نشب بين شقيقه وجاره، إلا أن ينهيه بجريمة قتل بشعة، بعدما أجهز على الجار بـ''طورنوفيس''، أرداه قتيلا.

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لم يجد كهربائي بدا من فض نزاع نشب بين شقيقه وجاره، إلا أن ينهيه بجريمة قتل بشعة، بعدما أجهز على الجار بـ''طورنوفيس''، أرداه قتيلا.

وتعود تفاصيل القضية التي هزت منطقة العطاوية مساء أمس الاثنين، إلى نشوب خلاف بين صاحب محل لإصلاح كهرباء السيارات، وصاحب منزل قريب من المحل وهو جاره، بسبب الإزعاج والضوضاء النابع من المحل المذكور، وبعد ملاسنات بين الطرفين تطورت الأمور إلى عراك قوي، ما جعل شقيق صاحب المحل إلى الإجهاز على الجار بـ''طورنوفيس''.

هذا وقد تمكنت الضابطة القضائية بالعطاوية حسب مصادر محلية، من اعتقال المشتبه فيه بقتل الضحية رفقة شقيقه الأكبر، ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهما غذا الأربعاء على جنايات مراكش.