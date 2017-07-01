 بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد | مجتمع

خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد

فيلم قصير: علاش بعض الفتيات كايعوموا في البحر بالمايو قدام العالم و فالدار كاتجيهم عيب قدام والديهم (فيديو) | بووز

فيلم قصير: علاش بعض الفتيات كايعوموا في البحر بالمايو قدام العالم و فالدار كاتجيهم عيب قدام

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع حمارة وها أشنو دار | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع ''حمارة'' وها أشنو دار

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم | بوليتيك

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع

خطير وصادم.. تريسيان يقتل جاره بـطورنوفيس وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

خطير وصادم.. تريسيان يقتل جاره بـ''طورنوفيس'' وهذه هي التفاصيل الصادمة

بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية | بوليتيك

بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية

بالفيديو..محمد حصاد يؤكد الخبر الذي يخشاه كل الأساتدة والتلاميذ | بووز

بالفيديو..محمد حصاد يؤكد الخبر الذي يخشاه كل الأساتدة والتلاميذ

بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 23:11 بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية | بوليتيك
بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام مجلس المستشارين، في إطار مساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى

شوف تيفي


كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام مجلس المستشارين، في إطار مساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4,5 مليون حاليا، أي ما يقارب 13 بالمائة من الساكنة، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.

وأضاف العثماني أن مغاربة العالم في مجملهم جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70% من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 % ولدوا بالخارج، غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد خاصة في أوربا، أما جغرافيا فيتواجد مغاربة العالم بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركز قوي في أوروبا (80 % تتوزع أساسا ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا).

وأكد العثماني أن الجالية المغربية تتميز بقدرتها الكبيرة على الاندماج في مجتمعات الإقامة حيث أنها تنخرط فعليا في العمل السياسي والتدبير المحلي ومجال الأعمال بدول الإقامة، ولديها توجه عام نحو الاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن %44 من هذه الجالية على الأقل لديها جنسية ثانية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني الحكومة الجالية العالم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم | بوليتيك

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للبرلمانيين...تعويضات المؤطرات خارج النصوص القانونية ولا أستطيع أن أتكلم

العثماني من البرلمان :عندي علاقة خاصة مع مغاربة العالم والتواصل واجب على الجميع | بوليتيك

العثماني من البرلمان :عندي علاقة خاصة مع مغاربة العالم والتواصل واجب على الجميع

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف للحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير | بوليتيك

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف للحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبر اليوم: المغاربة فخورون بمضامين الخطاب الملكي ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الملك في تنفيد مضامينه‎‎ | خبر اليوم
منذ 32 دقيقة

خبر اليوم: المغاربة فخورون بمضامين الخطاب الملكي ويؤكدون وقوفهم إلى جانب الملك في تنفيد مضامينه‎‎

شوف الصحافة: غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ‎‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة: غضبة ملكية تحاصر المقدمين والشيوخ‎‎

حصاد اليوم: إطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش بوجدة‎‎ | حصاد اليوم

حصاد اليوم: إطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش بوجدة‎‎

أسرار مثيرة على لسان أقدم مروض أفاعي..الرجل لي مات فمارتيل عضاتو اللفعة من وجهو و المخ خرج ليه من فمو وحنا عايشين فالخطر | بــووز

أسرار مثيرة على لسان أقدم مروض أفاعي..الرجل لي مات فمارتيل عضاتو اللفعة من وجهو و المخ خرج ليه من فمو وحنا عايشين فالخطر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد | مجتمع
منذ 3 دقائق

خسوف للقمر بالمغرب بهذا الموعد

فيلم قصير: علاش بعض الفتيات كايعوموا في البحر بالمايو قدام العالم و فالدار كاتجيهم عيب قدام والديهم (فيديو) | بووز

فيلم قصير: علاش بعض الفتيات كايعوموا في البحر بالمايو قدام العالم و فالدار كاتجيهم عيب قدام

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة | بوليتيك

هام لرجال الإعلام..وزير الاتصال يمدد آجال الملاءمة

مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع حمارة وها أشنو دار | حوادث و حقوق

مثير وصادم.. شخص يقيم علاقة جنسية مع ''حمارة'' وها أشنو دار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.