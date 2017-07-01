بالأرقام..هذا هو عدد مغاربة الخارج وهذا عدد أصحاب الجنسية الثانية ﻿

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام مجلس المستشارين، في إطار مساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى

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كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم أمام مجلس المستشارين، في إطار مساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، أن عدد مغاربة العالم تضاعف خلال العقدين الأخيرين، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4,5 مليون حاليا، أي ما يقارب 13 بالمائة من الساكنة، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.

وأضاف العثماني أن مغاربة العالم في مجملهم جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70% من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 % ولدوا بالخارج، غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد خاصة في أوربا، أما جغرافيا فيتواجد مغاربة العالم بأزيد من 100 دولة في القارات الخمس رغم تمركز قوي في أوروبا (80 % تتوزع أساسا ما بين فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا).

وأكد العثماني أن الجالية المغربية تتميز بقدرتها الكبيرة على الاندماج في مجتمعات الإقامة حيث أنها تنخرط فعليا في العمل السياسي والتدبير المحلي ومجال الأعمال بدول الإقامة، ولديها توجه عام نحو الاستقرار الدائم، مشيرا إلى أن %44 من هذه الجالية على الأقل لديها جنسية ثانية.



