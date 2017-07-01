 بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا ﻿
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بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا | ثقافة و فنون

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بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 22:46 بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا | ثقافة و فنون
بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا
بالفيديو.. هذه حقيقة العرس الأسطوري الذي تداوله الفايسبوكيون معتقدين أنه أقيم في أوروبا

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي أن الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك المتعلق بالعرس الأسطوري الذي خلق ضجة واسعة على الصفحات الفايسبوكية أصحابه مغاربة وليسوا أوروبيين.

وكشفت مصادرنا أن العرس الأسطوري وهو من تصميم لؤي والد العروس ذو الجنسية اللبنانية أُقيم يوم الجمعة الماضي بالدارالبيضاء وتحديدا بعين الذئاب.

هذا العرس الذي حضره مجموعة من الفنانين أمثال المغربي عبد الرحيم الصويري، رياض العمر، كريم الميموني وإلياس طه لاقى إعجاب العديد من رواد المواقع التواصلية، معتقدين أن هذا الحفل أقيم في دولة أوروبية وذلك بفضل فخامته إذ وصفوه بالزفاف الأسطوري.

 

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