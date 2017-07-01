صادم.. شخص يقتل شاب بفاس على قبل "درهم" وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الأمن بفاس تمكنت من إلقاء القبض على شخص، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حق ضحية يبلغ من العمر حوالي 36 سنة بدون مهنة، بحي سهب الورد بفاس.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الأمن بفاس تمكنت من إلقاء القبض على شخص، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الوفاة في حق ضحية يبلغ من العمر حوالي 36 سنة بدون مهنة، بحي سهب الورد بفاس.

وأضاف المصدر ذاته، أن خلافا وقع مع الضحية والفاعل حول مبلغ مالي "درهم واحد"، حيث رفض الضحية تسليمه للمشتبه فيه من أجل شراء علبة اللصاق، مما جعله يقدم على تعريضه للضرب والجرح بواسطة عصى على مستوى الرأس، ولم يتوجه الضحية حينها إلى المستشفى في الحين لتلقي الإسعافات الأولية، واكتفى بالبقاء بمنزله، حتى تسببت له الضربة في وفاته فيما بعد.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى نشوب النزاع الذي كان نتيجة الوفاة.