مثير..المغاربة بدون مستشفيات لمدة يومين ﻿

من المنتظر أن يخوض الممرضين والممرضات المعنيين بالمعادلة العلمية والإدارية لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 من الشهر الجاري إضرابا وطنيا، وذلك بجميع مؤسسات وزارة الصحة العمومية والمؤسسات العمومية التابعة

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من المنتظر أن يخوض الممرضين والممرضات المعنيين بالمعادلة العلمية والإدارية لمدة 48 ساعة يومي 9 و10 من الشهر الجاري إضرابا وطنيا، وذلك بجميع مؤسسات وزارة الصحة العمومية والمؤسسات العمومية التابعة لها والمراكز الاستشفائية الجامعية.

ويستثنى من الأقسام التي ستخوض الإضراب، أقسام المستعجلات والإنعاش، حسب ما كشفت عنه الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

ويأتي هذا الإضراب بسبب تجميد الحوار الاجتماعي، حيث يخوض الممرضون، منذ أشهر، عددا من الاحتجاجات والإضرابات، من أجل الضغط على وزارة الصحة ومطالبتها تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بإدماجهم في السلالم الإدارية الملائمة 10 و11 بحسب الدبلومات المحصل عليها ومدة التكوين.



