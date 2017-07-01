عاجل..انفجار يهز مسجدا بدولة إسلامية..وهذا عدد القتلى ﻿

قتل أكثر من 20 شخصا، يومه الثلاثاء، وجرح نحو ثلاثين في تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في هرات، المدينة الرئيسية في غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وسط تدهور الوضع الامني في البلاد، وذلك حسب

"شوف تيفي"

قتل أكثر من 20 شخصا، يومه الثلاثاء، وجرح نحو ثلاثين في تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في هرات، المدينة الرئيسية في غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وسط تدهور الوضع الامني في البلاد، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.



وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الهجوم على مسجد للشيعة في هرات، يأتي غداة إعلان تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن هجوم دام على السفارة العراقية في كابول.



وقال المتحدث باسم المستشفى الاقليمي رفيق شيرازي لوكالة فرانس برس "حتى الآن تم احضار أكثر من عشرين جثة وحوالى ثلاثين جريحا".



