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وزير الداخلية يجتمع بولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 19:51 وزير الداخلية يجتمع بولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة | بوليتيك
وزير الداخلية يجتمع بولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة
في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية توصلت قناة ''شوف تيفي'' بنسخة منه، عبرت وزارة الداخلية من خلاله عن تخليد الشعب المغربي لعيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثامنة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد

شوف تيفي

 

في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه، عبرت وزارة الداخلية من خلاله عن تخليد الشعب المغربي لعيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثامنة عشر لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، وعلى إثر مراسيم حفل الولاء الذي ترأسه العاهل الكريم وفي هذا الصدد عقد وزير الداخلية يومه الثلاثاء فاتح غشت 2017 بمقر الوزارة بالرباط، لقاء مع ولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة .

وقد عرف هذا اللقاء حضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية) ، والجنرال دوبريكاد مفتش الوقاية المدينة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والحنرال دوبريكاد مدير المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وحسب مضامين "البلاغ" فقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لاستحضار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2017، التي تشكل نبراسا يهتدى به لحاضر ومستقبل الفعل العمومي بما يمكن من ترسيخ المكاسب وتجذيرها وتجاوز التحديات المطروحة، وأساسا مرجعيا للتدابير الإجرائية التي ستنهجها وزارة الداخلية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة ، لتعزيز السياسات التنموية لصالح المواطنين بكل جهات المملكة وبما ينعكس إيجابا على تطلعاتهم وانشغالاتهم الحقيقية.

وفي نفس السياق تم التأكيد على مواصلة الانخراط المكثف والفعال لكل مصالح الوزارة بمختلف مستوياتها للرفع من وتيرة الإنجازات بما يمكن من تحقيق المواكبة المثلى للمشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



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