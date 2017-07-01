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بالفيديو..نايضة في كلية عين الشق بالبيضاء..وها شنو وقع لطالبة أسترالية وسط الإدارة

بتاريــخ : 1 غشت 2017 / 19:24 بالفيديو..نايضة في كلية عين الشق بالبيضاء..وها شنو وقع لطالبة أسترالية وسط الإدارة | حوادث و حقوق
بالفيديو..نايضة في كلية عين الشق بالبيضاء..وها شنو وقع لطالبة أسترالية وسط الإدارة
بالفيديو..نايضة في كلية عين الشق بالبيضاء..وها شنو وقع لطالبة أسترالية وسط الإدارة

''شوف تيفي''

كشفت طالبة بشعبة الانجليزية بكلية عين الشق بالبيضاء، في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة، تقع داخل الكلية لها علاقة بالامتحانات والنقاط.

وأوضحت هذه الطالبة أنها تفاجأت رفقة مجموعة من الطالبات من بينهن أسترالية بمنحهن نقطة الصفر بالرغم من اجتيازهن لامتحان الفصل السادس، وهو ما يعني بالتالي حرمانهن من الحصول على الاجازة الأساسية.

وأكدت الطالبة بأن المتسبب في هذا المشكل العميد، الذي أخبرهن بأنهن حصلن على نقطة الصفر بسبب تغييرهن للمجموعة اللائي كن ينتمين إليها خلال الامتحانات، مشيرة إلى أن تغيير المجموعة كان بشكل قانوني وباتفاق مع الإدارة المكلفة بتسيير شعبة اللغة الانجليزية.
وأكدت الطالبة، أن زميلتها التي تحمل الجنسية الأسترالية، تعرضت أمس الاثنين للضرب على يد حراس الأمن وسط إدارة الكلية، موضحة أن زوجها تقدم بشكاية للسفارة الأسترالية حتى تدخل على الخط.

 

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