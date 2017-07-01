انفراد : هاهي الخطوة الأولى التي سيقوم بها امحند العنصر وحزبه بعد الخطاب الملكي الذي زلزل الأحزاب السياسية ﻿

بعد الخطاب الملكي الذي وضع ممارسات بعض الأحزاب السياسية في قفص الإتهام ، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ''امحند العنصر'' إن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك ''محمد السادس'' بمناسبة الذكرى 18





بعد الخطاب الملكي الذي وضع ممارسات بعض الأحزاب السياسية في قفص الإتهام ، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية "امحند العنصر" إن الخطاب الملكي الأخير الذي ألقاه الملك "محمد السادس" بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، كان خطابا قويا شخص من خلاله العراقيل التي تعيق الإدارة و الأمراض التي يتكلم عليها المواطن المغربي عموما " .

وشدد العنصر في تصريح هاتفي لقناة "شوف تيفي" يومه الثلاثاء فاتح غشت 2017 ، على مسؤولية الأحزاب السياسية والإدارات العمومية مبرزا أهمية المرحلة وضرورة تنزيل ما جاء في الخطاب الملكي على أرض الواقع قائلا : "المهم بالنسبة إلينا كفاعلين سياسيين وإداريين أن نجتمع لنرى أسباب هذا الوضع ومعرفة العراقيل التي يجب أن تزول ".

وتعليقا على نص الدستور المغربي فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الذي جاء في منطوق الخطاب الملكي وبشكل واضح وصريح مطالبا بتساوي الجميع أمام القانون ، أشاد العنصر بضرورة تفعيل نصوص الدستوروقال "أن الملك لا يقول إلا ما يقوله المواطنون " وفي نفس السياق أكد أنه من باب المسؤولية يجب أن تجتمع الأحزاب السياسية وأن تكون لها وقفة تأملية بعيدا عما سماه "باللعبة السياسية الكلاسيكية " بعدما قال جلالة الملك "حضرت الحسابات السياسية وغاب الوطن".

وفيما يخص الخطوات التي سيقوم بها حزب السنبلة تفاعلا مع الخطاب الملكي، أكد العنصر أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الأربعاء 2 غشت 2017، لأجل القيام بتحليل عميق للخطاب، والبحث عن الخطوات التي يمكن ان تجنب المغرب هذا الوضع الكارثي سواء من الناحية السياسية أو الإدارية على حد قوله.





