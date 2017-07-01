خطير وبالفيديو.. حضيو راسكم: عصابة إجرامية في مراكش كتنصب بشيكات مزورة ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، مقطع فيديو عبارة عن تسجيل صوتي، كشف صاحبه أن أحد معارفة، كاد أن يسقط ضحية عصابة إجرامية بمدينة مراكش.





"شوف تيفي"





وأوضح المتحدث في هذا التسجيل أن صديقه الذي يعمل تاجرا للأجهزة الالكترونية بتزنيت، تواصل مع أشخاص يرغبون في اقتناء "تلفيزيونات" تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون سنتيم، موضحا أن العصابة منحت التاجر شيكا، إلا أن هذا الأخير ومن أجل التأكد من سلامته، قام بتصويره بواسطة هاتفه النقال وأرسله إلى صديقه الذي استفسر عنه بوكالة بنكية، أكدت له بأنه مزور.



وأضاف ذات المتحدث أن أفراد العصابة المكونة من "رجلين وسيدة"، وفور علمهم بأنكشاف أمرهم، غادرو ا محل التاجر وفروا إلى وجهة غير معلومة،، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل بالشيكات.







